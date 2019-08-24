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Chelsea Norwich deplasmanında siftah yaptı

Chelsea, konuk olduğu Norwich City deplasmanında rakibini 3-2 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

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Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, Norwich City'nin konuğu oldu.
 
Ligin ilk iki haftasında bir beraberlik ve bir yenilgi alan Chelsea, Carrow Road'daki mücadeleye oldukça etkili başladı.
 
Karşılaşmada henüz dakikalar 3'ü gösterirken Tammy Abraham, Chelsea'yi öne geçiren golü kaydetti. Ancak bu golün sevinci uzun sürmedi ve 5. dakikada Norwich, Todd Cantwell'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Norwich'in golünde asist takımın parlayan yıldızı Pukki'den geldi.
 
1-1'den sonra yeniden öne geçmek için baskıyı sürdüren Chelsea, 17. dakikada Mason Mount ile ikinci golü buldu ancak yalnızca 13 dakika sonra Norwich City bir kez daha yanıt verdi. 30. dakikada Teemu Pukki'nin golü maçı 2-2'ye getirdi.
 
İlk yarısı 2-2'lik eşitlikle biten maçın ikinci yarısında tek gol çıktı. Açılış golünü atan Tammy Abraham, 68. dakikada kendisinin ikinci golünü kaydederken Chelsea'yi de 3-2 öne geçirdi.
 
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Chelsea, zorlu deplasmanda Norwich City'yi 3-2 mağlup ederek 3 puana ulaştı. Bu sezon ilk galibiyetini elde eden Chelsea 4 puana ulaşırken Frank Lampard da Londra ekibinin başında ilk galibiyetine ulaştı. Norwich ise bu yenilgiyle 3 puanda kaldı.

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