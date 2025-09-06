İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
Spor

Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Premier Lig ekibi Chelsea, Raheem Sterling'e serbest kalması için 10 milyon sterlin teklif edecek. Bu hamle kulübe 20 milyon sterlinden fazla tasarruf sağlayabilir.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
ABONE OL

Chelsea'de Raheem Sterling dönemi sona erebilir.

Football Insider'ın haberine göre Londra ekibi, İngiliz oyuncuya serbest kalma karşılığında 10 milyon sterlin teklif etmeye hazırlanıyor. Bu durum, kulübün sözleşmenin kalan iki yılında 20 milyon sterlinden fazla tasarruf etmesini sağlayacak.

Capology verilerine göre yılda 16,9 milyon sterlin kazanan Sterling'in yüksek maaşı, Fulham ve West Ham United'ın ilgisine rağmen transferin gerçekleşmesine engel olmuştu. 2022'de Manchester City'den 56 milyon avroya transfer edilen Sterling, geçtiğimiz sezon Arsenal'de kiralık oynayıp 28 maçta 1 gol ve 5 asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.