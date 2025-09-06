Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Chelsea'de Raheem Sterling dönemi sona erebilir.

Football Insider'ın haberine göre Londra ekibi, İngiliz oyuncuya serbest kalma karşılığında 10 milyon sterlin teklif etmeye hazırlanıyor. Bu durum, kulübün sözleşmenin kalan iki yılında 20 milyon sterlinden fazla tasarruf etmesini sağlayacak.

Capology verilerine göre yılda 16,9 milyon sterlin kazanan Sterling'in yüksek maaşı, Fulham ve West Ham United'ın ilgisine rağmen transferin gerçekleşmesine engel olmuştu. 2022'de Manchester City'den 56 milyon avroya transfer edilen Sterling, geçtiğimiz sezon Arsenal'de kiralık oynayıp 28 maçta 1 gol ve 5 asist üretti.