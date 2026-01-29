Chelsea, Raheem Sterling'in sözleşmesini feshetti

İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden Raheem Sterling'in Chelsea kariyeri resmen sona erdi. Londra ekibi, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sterling, Temmuz 2022'de Manchester City'den elli milyon sterlin bedelle transfer edilmişti. Premier Lig temsilcisi, İngiliz forvet ile beş yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Teknik direktör Enzo Maresca'nın göreve gelmesiyle Sterling kadro dışı kaldı.

Geçtiğimiz sezon ise Arsenal'e kiralandı ancak burada da beklenen etkiyi yaratamadı. Sterling, Mikel Arteta'nın da planlarında yer almadı.

Chelsea'ye dönüşünün ardından yeni teknik direktör Liam Rosenior'la da sorun çözülmedi. Ve ayrılık kaçınılmaz oldu.

Sezon başında Raheem Sterling'in adı Türk kulüpleriyle de anılmıştı. Fakat 31 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyetinden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Tecrübesi, Şampiyonlar Ligi geçmişi ve serbest kalması sonrası Sterling, yeniden Türk transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri haline gelebilir.

Liverpool altyapısından yetişen yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı'yla 82 maçta 20 gol kaydetti. Son milli maçını ise 2022 Dünya Kupası'nda oynadı. Arsenal ile geçtiğimiz sezon 28 maçta bir gol, 4 asistlik katkı sağlayan Raheem Sterling, bu sezon ise Chelsea formasını hiç giymedi.