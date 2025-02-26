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Spor

Chelsea seyircisi isyan etti! Jose Mourinho sesleri yükseliyor

Premier Lig'de başarısız günler geçiren, Chelsea'de taraftar isyan etti. Southampton maçı öncesinde yönetimi protesto eden bir grup Chelsea taraftarı, takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek 'Jose Mourinho' tezahüratlarında bulundu.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
Chelsea seyircisi isyan etti! Jose Mourinho sesleri yükseliyor
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Premier Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Chelsea'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Southampton maçı öncesinde yönetimi protesto eden bir grup Chelsea taraftarı, takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek "Jose Mourinho" tezahüratlarında bulundu.

Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CHELSEA'DE NE YAPTI?

Daha önce iki kez Chelsea'de görev yapan Jose Mourinho, İngiliz ekibinde 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak İngiliz taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

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