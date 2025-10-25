İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

25 Ekim 2025 Cumartesi 20:52
Chelsea son dakikada yıkıldı
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Sunderland karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan mücadele Sunderland'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Chelsea'nin tek golünü 4. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti. Sunderland'i galibiyete taşıyan goller, 22. dakikada Wilson Isidor ve 90+3. dakikada Chemsbine Talbi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Sunderland ligdeki puanını 17 yaptı. Chelsea ise 14 puanda kaldı.

Chelsea'nin yaz dönemi transferlerinden Alejandro Garnacho, mavi formayla ilk golünü kayudetti.

Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Sunderland ise evinde Everton'u ağırlayacak.

