İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea, son dakikada yıkıldı

Chelsea, öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Fofana'nın kırmızı kart gördüğü mücadelede konuk ekip puanı uzatmada kurtardı.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Chelsea, son dakikada yıkıldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Chelsea ile Burnley karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea, 4. dakikada Joao Pedro ile öne geçti. Ev sahibi ekipte Wesley Fofana, 72. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Konuk ekip Burnley, 90+3. dakikada Zian Flemming golü ile skora dengeyi getirdi.

Son iki maçını beraberlikle kapatan Chelsea, puanını 45'e çıkardı. Son 2 maçta 4 puan toplayan lig 19'uncusu Burnley ise puanını 19'a yükseltti.

Chelsea, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Brentford'u konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.