Spor

Chelsea, Sterling'in sözleşmesini feshetti

Premeir Lig ekiplerinden Chelsea, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Raheem Sterling'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 19:50
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İngiliz futbolcusu Raheem Sterling'in sözleşmesini feshedildiğini duyurdu.

Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, "Raheem Sterling, bugün karşılıklı anlaşma ile Chelsea Futbol Kulübü'nden ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022 yılında Manchester City'den transfer olmuştu. Sterling, geçtiğimiz sezonu ise kiralık olarak Arsenal'da geçirdi.

Chelsea formasıyla bugüne kadar toplam 81 maça çıkan oyuncu, 19 gol ve 15 asist kaydetti.

