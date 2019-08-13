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Chelsea, Süper Kupa finali için İstanbul'a geldi

Liverpool ile Chelsea arasında yarın Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak '2019 UEFA Süper Kupa Finali' için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu.

  • DHA
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UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımını taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 01.10 sıralarında indi. İngiliz takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, futbolculara da çiçek verildi. 
 
Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerden oluşan kafile, apronda hazır bulunan otobüse bindi. Saat 01.45 sıralarında Chelsea takımını taşıyan otobüs, Beşiktaş'ta konaklayacakları otele hareket etti. Takım otobüsünde, Chelsea Kulübü'nün amblemi ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali logosu olduğu görüldü. 
 
İLK TARAFTAR GRUBU DA GELDİ
 
Öte yandan aynı uçakla 70 civarında Chelsea taraftarı da İstanbul'a geldi. İngiliz taraftarlar, Dış Hatlar Terminali'nde, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ile bando ekibi tarafından karşılandı. Taraftarlara Chelsea atkıları dağıtıldı. Bir süre bagaj bekleyen taraftarlar, daha sonra konaklayacakları otellere hareket etti. 
 
OTELE GİRİŞ YAPTI
 
Saat 02.10 gibi Beşiktaş'ta konaklayacağı otele giriş yapan Chelsea, polis kontrolünde ve sorunsuz bir yolculuk sonrası dinlenmeye geçti. Chelsea'nin konakladığı otelde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

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