Chelsea Teknik Direktörü Rosenior: Bir şutla kaybettik

Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, Manchester United yenilgisi sonrası konuştu. Deneyimli teknik adam “Rakip tek şut attı ve kazandı.” dedi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United'a 1-0 mağlup olan Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenhor sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Rosenior, "Kabul etmesi zor bir sonuç. Sakatlık nedeniyle sahada 10 kişi kaldığımız anda kalemize tek şut geldi ve gol oldu" dedi.

Takımının hücumda etkili olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Sürekli atak yaptık, ortalar yaptık, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Birkaç kez de direğe takıldık" ifadelerini kullandı.

Topa sahip olma ve şut istatistiklerinin umut verici olduğunu belirten Rosenhor, "Topun yaklaşık yüzde 60'ına sahiptik. 21 şut attık, rakibimiz dört şutta kaldı. Bu unsurlar üzerine inşa edebiliriz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
