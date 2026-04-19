Chelsea Teknik Direktörü Rosenior: Bir şutla kaybettik

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United'a 1-0 mağlup olan Chelsea'de teknik direktör Liam Rosenhor sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Rosenior, "Kabul etmesi zor bir sonuç. Sakatlık nedeniyle sahada 10 kişi kaldığımız anda kalemize tek şut geldi ve gol oldu" dedi.

Takımının hücumda etkili olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Sürekli atak yaptık, ortalar yaptık, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Birkaç kez de direğe takıldık" ifadelerini kullandı.

Topa sahip olma ve şut istatistiklerinin umut verici olduğunu belirten Rosenhor, "Topun yaklaşık yüzde 60'ına sahiptik. 21 şut attık, rakibimiz dört şutta kaldı. Bu unsurlar üzerine inşa edebiliriz" diye konuştu.