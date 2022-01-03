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Spor

Chelsea, Thiago Silva'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Thiago Silva'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

3 Ocak 2022 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 20:53
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Chelsea, tecrübeli savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesinin 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Konu hakkında açıklama yapan Thiago Silva, "Burada Chelsea'de oynamak gerçek bir zevk. Bu harika kulüpte üç yıl oynayacağımı hiç düşünmemiştim, bu yüzden bir sezon daha kalacağım için çok mutluyum." sözlerini dile getirdi.

37 yaşındaki Brezilyalı stoper, 2020 yılından beri formasını giydiği Chelsea'de bu sezon 22 maça çıktı ve takımı adına 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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