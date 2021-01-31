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Spor

Chelsea, Thomas Tuchel ile ilk galibiyetini aldı

Chelsea'nin başında ikinci maçına çıkan Thomas Tuchel, ilk galibiyetini takımının Burnley'i 2-0 yendiği maçta aldı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 17:18 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 17:19
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İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Burnley'i 2-0 mağlup etti.

Frank Lampard'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Alman Thomas Tuchel yönetiminde ikinci maçına çıkan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.

Burnley'ye oranla daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 40. dakikada Cesar Azpilicueta, 84. dakikada Marcos Alonso'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kalan Chelsea, Alman teknik adam yönetiminde ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Puanını 33'e çıkaran Chelsea, 7. sıraya yükseldi. Burnley ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

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