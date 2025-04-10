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Spor

Chelsea tur kapısını 3 golle araladı

Chelsea, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Legia Varşova'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi10 Nisan 2025 Perşembe 21:58 - Güncelleme:
Chelsea tur kapısını 3 golle araladı
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Legia Varşova deplasmanına konuk oldu. Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 3-0'lık skorla ayrıldı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Tyrique George ile 57 ve 74. dakikalarda Madueke attı. Chelsea'de Nkunku ise 73. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Chelsea'de ikinci yarıda oyuna giren ve iki gol atan Madueke, karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj elde etti.

İki takım arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Londra'da oynanacak.

  • Chelsea
  • UEFA Konferans Ligi
  • Legia Varşova

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