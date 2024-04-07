İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2024 Pazar / 29 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea, üç puanı son dakikada kaçırdı!
Spor

Chelsea, üç puanı son dakikada kaçırdı!

Chelsea, Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Maviler, uzatma dakikalarına kadar önde götürdüğü mücadelenin son dakikalarında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

7 Nisan 2024 Pazar 23:09 - Güncelleme:
Chelsea, üç puanı son dakikada kaçırdı!
ABONE OL

Premier Lig'in 32. haftasında Sheffield United ile Chelsea karşı karşıya geldi. Bramall Lane'de oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Chelsea'nin gollerini 11. dakikada Thiago Silva ve 66. dakikada Madueke kaydederken, Sheffield United'ın golleri 32. dakikada Jayden Bogle ve 90+3'ncü dakikada McBurnie ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 44, lig sonuncusu Sheffield United ise 16 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Chelsea, evinde Everton'ı ağırlayacak. Sheffield United, Brentford deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.