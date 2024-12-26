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Spor

Chelsea uzatmalarda yıkıldı

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

Emre Sarı26 Aralık 2024 Perşembe 20:18 - Güncelleme:
Chelsea uzatmalarda yıkıldı
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea evinde Marco Silva'nın yönetimindeki Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'nin golünü 16. dakikada Cole Palmer atarken, Fulham'a galibiyeti getiren golleri 82. dakikada Harry Wilson ve 90+5'te Rodrigo Muniz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Chelsea 35 puanda kalırken, Fulham puanını 28'e yükseltti.

45 YIL SONRA İLK GALİBİYET

Maçı 2-1 kazanan Fulham, 45 yıl aradan sonra Chelsea'yi deplasmanda mağlup etti. Fulham son olarak 1979 yılında Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmişti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fulham evinde Bournemouth'u ağırlarken, Chelsea deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak.

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