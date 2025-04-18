Chelsea ve Djugarden, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Djurgarden yarı finale kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere ekibi Chelsea, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya 2-1 yenilse de tur atladı.

İsveç'in Djurgarden takımı ise ilk karşılaşmasını 1-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında konuk olduğu Avusturya ekibi Rapid Wien'i uzatmalarda 4-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Chelsea ile Djurgarden eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Fiorentina ile Real Betis karşılaşacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.