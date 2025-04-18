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Spor

Chelsea ve Djugarden, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Djurgarden rövanş maçlarında istedikleri skoru elde ederek yarı finale yükseldi.

AA18 Nisan 2025 Cuma 00:58 - Güncelleme:
Chelsea ve Djugarden, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi
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UEFA Konferans Ligi'nde Chelsea ve Djurgarden yarı finale kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde rövanş karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere ekibi Chelsea, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında ağırladığı Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya 2-1 yenilse de tur atladı.

İsveç'in Djurgarden takımı ise ilk karşılaşmasını 1-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında konuk olduğu Avusturya ekibi Rapid Wien'i uzatmalarda 4-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Chelsea ile Djurgarden eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Fiorentina ile Real Betis karşılaşacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

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