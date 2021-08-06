İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2021 Cumartesi / 28 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Chelsea-Villarreal Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Spor

Chelsea-Villarreal Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

UEFA Hakem Komitesi, 11 Ağustos Çarşamba günü Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Windsor Park'taki Ulusal Futbol Stadyumu'nda Chelsea ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev'in yöneteceğini duyurdu.

6 Ağustos 2021 Cuma 19:55 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:55
ABONE OL

UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. UEFA Hakem Komitesi, zorlu mücadele için Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev'i görevlendirdi.

Süper Kupa maçında Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yaparken, Alexey Kulbakov dördüncü hakem olarak görev yapacak. Zorlu mücadelenin Video yardımcı hakemi (VAR) ise Almanya'dan Marco Fritz olacak. Fritz'e Polonyalı Pawel Gil ile İtalyan Massimiliano Irrati eşlik edecek. Yedek yardımcı hakem de İtalya'dan Filippo Meli olacak.

DEV MAÇ 11 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, 11 Ağustos Çarşamba günü Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Windsor Park'taki Ulusal Futbol Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.