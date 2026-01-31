İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Chelsea, West Ham'ı son dakikada devirdi

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Chelsea, sahasında West Ham United'ı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Chelsea puanını 40'a yükseltirken, West Ham 20 puanda kaldı.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 23:07 - Güncelleme:
Chelsea, West Ham'ı son dakikada devirdi
İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Chelsea, West Ham'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Joao Pedro, 70. dakikada Marc Cucurella ve 90+2. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

West Ham'ın gollerini ise 7. dakikada Jarrod Bowen ile 36. dakikada Crysencio Summerville attı.

West Ham forması giyen Jeanclair Todibo, 90+11. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 40'a yükseltti. West Ham, 20 puanda kaldı.

