Chelsea, Xavi Simons transferini bitiriyor

Premier Lig devi Chelsea, Bundesliga'da Leipzig forması giyen Xavi Simons'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

68 MİLYON EURO

Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Chelsea ve Leipzig, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Chelsea, bu transfer için Leipzig'e 60 milyon sterlin (68 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Simons ise Chelsea ile 2032 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Xavi Simons'un Chelsea'ye transferi için anlaşmanın ardından sadecek bürokratik işlemlerin kaldığı yazıldı.

Leipzig forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

SESKO DA GİDİCİ

Öte yandan Leipzig, golcü futbolcusu Benjamin Sesko'yu da Manchester United'a göndermeye hazırlanıyor. Alman ekibi, iki futbolcunun satışıyla yaklaşık 150 milyon euro'yu kasasına koymayı planlıyor.