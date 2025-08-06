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Spor

Chelsea, Xavi Simons transferini bitiriyor

Chelsea, 22 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Xavi Simons'u 65 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için oyuncunun kulübü Leipzig ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi6 Ağustos 2025 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Chelsea, Xavi Simons transferini bitiriyor
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Premier Lig devi Chelsea, Bundesliga'da Leipzig forması giyen Xavi Simons'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

68 MİLYON EURO

Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Chelsea ve Leipzig, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Chelsea, bu transfer için Leipzig'e 60 milyon sterlin (68 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Simons ise Chelsea ile 2032 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Xavi Simons'un Chelsea'ye transferi için anlaşmanın ardından sadecek bürokratik işlemlerin kaldığı yazıldı.

Leipzig forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

SESKO DA GİDİCİ

Öte yandan Leipzig, golcü futbolcusu Benjamin Sesko'yu da Manchester United'a göndermeye hazırlanıyor. Alman ekibi, iki futbolcunun satışıyla yaklaşık 150 milyon euro'yu kasasına koymayı planlıyor.

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