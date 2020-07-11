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Spor

Chelsea yenildi, Manchester United'a gün doğdu

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sezonun flaş ekibi Sheffield United'a 3-0 mağlup oldu. Chelsea ligde 1 maç fazlasıyla 3. sırada bulunuyor.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:53 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:53
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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda Sheffield United'a 3-0 mağlup oldu.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi Sheffield United, 18. ve 77. dakikalarda David McGoldrick, 33. dakikada Oliver McBurnie'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Chelsea 60 puanda kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Sheffield United ise 54 puana yükseldi. 

Maç fazlasıyla 3. sırada bulunan Chelsea'nin, hemen arkasında 4. sırada 59 puanla Leicester City ve 5. sırada 58 puan Manchester United bulunuyor. 
 

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