Chelsea yıldızlarıyla faka koştu

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Chelsea, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Chelsea 6-2'lik skorla kazandı.

Chelsea, Nicolas Jackson'ın henüz 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Wolverhampton'da Matheus Cunha 27. dakikada durumu 1-1 yaptı. Chelsea'nin yıldız ismi Cole Palmer, 45'te takımını bir kez daha öne taşıdı. Wolverhampton ilk yarının uzatma dakikalarında Jörgen Strand Larsen ile bir gol daha buldu ve devreye 2-2 ile gitti.

PALMER VE MADUEKE TAKIMI SIRTLADI

Chelsea, ikinci yarıda Madueke ile adeta fırtına gibi esti. Madueke, 49, 58 ve 63. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve maçı bir anda 5-2'ye taşıdı. Madueke'nin 3 golünde de asistler Cole Palmer'den geldi. İngiliz yıldız, Fabregas'tan sonra (2016) Chelsea'de bir maçta 3 asist yapan ilk futbolcu oldu.

Chelsea'de yeni transfer Joao Felix, sonradan oyuna dahil oldu. Portekizli yıldız, 80. dakikada takımının altıncı golünü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Chelsea, deplasmandan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Chelsea, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile ligde ilk kez kazandı ve puanını 3 yaptı. Wolverhampton, ligde ilk iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, Nottingham Forest deplasmanına gidecek.