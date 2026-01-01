Chelsea'de Enzo Maresca defteri kapanıyor

Chelsea'da Enzo Maresca dönemi kısa süre içinde sona erebilir. Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Londra ekibinde İtalyan teknik direktörün geleceği bugün belli olacak.

Sky Sports'ta yer alan haberde Chelsea yönetiminin Enzo Maresca'nın takımdaki geleceğini görüşmek için bugün toplanacağı belirtildi. Ek olarak Maresca'nın hafta sonunda oynanacak Manchester City maçında takımın başında olacağına dair herhangi bir garanti olmadığı vurgulandı.

Ligde iç sahada Everton'a karşı oynadıkları maçın ardından Maresca, "Önceki 48 saat, kulübe katıldığımdan beri en kötü 48 saatti, çünkü birçok insan bizi desteklemedi." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pep Guardiola'nın yerine geçecek en güçlü adayın Maresca olduğu iddia edilmiş, 45 yaşındaki çalıştırıcı Chelsea'de kalacağını söylemişti.

Maresca, Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer almıştı.

Premier Lig'de 30 Aralık Salı günü oynanan ve 2-2'lik eşitlikle tamamlan maçın ardından Enzo Maresca basın toplantısına katılmamıştı. Maresca'nın hastalığı nedeniyle basın toplantısına yer almadığı belirtilmişti.

Chelsea'nin Enzo Maresca'yla yollarını ayırması halinde teknik direktörlük görevi için Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg'u çalıştıran Liam Rosenior'la anlaşabileceği ifade edildi. Chelsea'nin sahibi olan Clearlake Capital, Londra ekibinin ardından Strasbourg'u da satın almıştı.

İngiltere Premier Lig'de 19 maç sonunda 30 puan toplayan Chelsea 5. sırada yer alıyor.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puanla 13. sırada bulunuyor. Enzo Maresca yönetiminde İngiliz ekibi, yazın FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Maresca, Chelsea'de geçtiğimiz sezon Konferans Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.