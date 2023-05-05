İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4975
  • EURO
    21,4439
  • ALTIN
    1258.11
  • BIST100
    4398.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea'de Felix bilmecesi

Atletico Madrid'den Chelsea'ye kiralanan Joao Felix'in gelecek sezon için transferi belirsizliğini koruyor.

5 Mayıs 2023 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Chelsea'de Felix bilmecesi
ABONE OL

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Chelsea, Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix'in bonservisini almak istiyor.

100 MİLYON EURO ÖDEMEK İSTEMİYOR

Ancak, İngilizlerin İspanyol ekibinin istediği 100 milyon €'yu ödemek istemediği belirtildi.

YENİDEN KİRALAMA FORMULÜ

Londra devi, bonservis konusunda anlaşma sağlayamaması halinde Portekizli oyuncuyu yeniden kiralamak için uğraşacak.

YENİ HOCA BELİRLEYİCİ OLACAK

Ayrıca, 23 yaşındaki oyuncunun Premeir Lig'de geleceğinin Chelsea'nin yeni teknik direktörüne de bağlı olacağı aktarıldı.

Felix'in Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Chelsea ile 16 maça çıkan Portekizli, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.