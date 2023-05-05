Chelsea'de Felix bilmecesi

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Chelsea, Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix'in bonservisini almak istiyor.



100 MİLYON EURO ÖDEMEK İSTEMİYOR

Ancak, İngilizlerin İspanyol ekibinin istediği 100 milyon €'yu ödemek istemediği belirtildi.

YENİDEN KİRALAMA FORMULÜ

Londra devi, bonservis konusunda anlaşma sağlayamaması halinde Portekizli oyuncuyu yeniden kiralamak için uğraşacak.

YENİ HOCA BELİRLEYİCİ OLACAK

Ayrıca, 23 yaşındaki oyuncunun Premeir Lig'de geleceğinin Chelsea'nin yeni teknik direktörüne de bağlı olacağı aktarıldı.

Felix'in Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Chelsea ile 16 maça çıkan Portekizli, 2 gol atma başarısı gösterdi.