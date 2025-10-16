Chelsea'de hedef Mario Gila

Chelsea, savunmasını güçlendirmek için Lazio'nun başarılı stoperi Mario Gila'ya yöneldi.

İtalya'da sezona etkileyici bir başlangıç yapan 25 yaşındaki İspanyol oyuncu, Serie A'da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Gila, bu sezon altı maçta dokuz top çalma, sekiz blok ve %89,3 pas isabet oranı ile öne çıktı. Lazio ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gila için Brighton'ın da devrede olduğu belirtiliyor. Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın savunma hattına takviye isteği doğrultusunda transfer girişiminin kısa süre içinde resmileşebileceği ifade ediliyor.