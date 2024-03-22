İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0492
  • EURO
    34,7041
  • ALTIN
    2239.88
  • BIST100
    9114.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea'de hedef Viktor Gyökeres

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, santrfor pozisyonu için gözünü Sporting Lizbon'un yıldızı Viktor Gyökeres'e çevirdi.

22 Mart 2024 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Chelsea'de hedef Viktor Gyökeres
ABONE OL

Chelsea, Sporting forması giyen ve istatistikleriyle dikkat çeken Viktor Gyökeres'i yakından takip ediyor.

Record'da yer alan habere göre, Chelsea'de scoutların, İsveçli golcüyü Portekiz karşılaşmasında tribünden takip ettiği belirtildi.

Chelsea'nin, Gyökeres'i Sporting'in daha önce Benfica ve Porto ile oynadığı maçlarda da yakından takip ettiği aktarıldı.

BEKLENTİ 100 MİLYON EURO

İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki golcü futbolcu için ocak ayındaki ara transfer döneminde de hamle yapmadığı düşündüğü, sezon sonunda ise hamle yapabileceği öne sürüldü. Sporting'in ise golcü futbolcusu için 100 milyon euro'luk beklentisinin olduğu hatırlatıldı.

BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Sporting'te bu sezon 39 maçta süre bulan İsveçli Gyökeres, 36 gol attı ve 14 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.