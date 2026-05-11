Chelsea'de hedef: Xabi Alonso

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile görüşmelere başladı.

The Athletic'in haberine göre, İspanyol teknik adamın Chelsea seçeneğine olumlu yaklaştığı ancak taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi. Londra ekibinin teknik direktör adayları arasında ayrıca Andoni Iraola'nın da güçlü bir seçenek olarak değerlendirildiği aktarıldı.

44 yaşındaki Alonso, 12 Ocak'ta Real Madrid'deki görevinden ayrılmıştı. Carlo Ancelotti'nin yerine göreve gelen Alonso, Madrid kariyerine iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sezon ortasında görevden alınmış ve yerine Alvaro Arbeloa getirilmişti.

Alonso, Real Madrid öncesinde Bayer Leverkusen ile tarihi bir başarı elde ederek kulüp tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı. Alman ekibiyle namağlup lig sezonu yaşayan genç teknik adam, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yükselmiş ancak finalde Atalanta'ya mağlup olmuştu.

Chelsea ise 23 Nisan'da Liam Rosenior ile yollarını ayırmıştı. Enzo Maresca sonrası göreve getirilen Rosenior'un kısa süren döneminin ardından takımın başına geçici olarak Calum McFarlane geçmişti.

Öte yandan, sezon sonunda Bournemouth'tan ayrılması beklenen Iraola'nın da Chelsea yönetiminin listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.