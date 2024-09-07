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Spor

Chelsea'de hisse krizi!

Chelsea'de hisse krizi!

7 Eylül 2024 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Chelsea'de hisse krizi!
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Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Chelsea'de yönetimsel anlamda kriz çıktı.

İngiliz basınında Telegraph'ın haberine göre; kulübün en büyük iki hissedarı olan Todd Boehly ile Clearlake Şirketi arasında anlaşmazlık çıktı.

Haberde, özellikle Boehly'nin ortaklığın daha fazla sürmeyeceğini düşündüğü için anlaşmayı bozmayı planladığı kaydedilirken, hem Todd Boehyl'nin hem de Clearlake Şirketi'nin birbirlerinin hisselerinin alarak yönetimde tek söz sahibi olmak istediği ifade edildi.

Chelsea hisselerinin yüzde 61'i Clearlake'in elinde bulunurken, futbol takımının yönetimini elinde bulunduran Todd Boehly'nin elinde yüzde 13'lük bir hisse bulunuyor.

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