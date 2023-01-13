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Spor

Chelsea'de kabus devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a konuk olan Chelsea sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

AA13 Ocak 2023 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Chelsea'de kabus devam ediyor
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İngiltere Premier Lig'de Fulham, sahasında Chelsea'yi 2-1 yendi.

Premier Lig'in 19. haftasında Fulham'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Willian ve 73. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Konuk ekibin golünü, 47. dakikada Kalidou Koulibaly attı.

Atletico Madrid'den kiralanan Portekizli futbolcu Joao Felix, Chelsea formasıyla çıktığı ilk maçın 58. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Fulham, 31 puanla 6. sıraya yükseldi. Son 9 maçta bir kez kazanabilen Chelsea ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

Thomas Tuchel'i kovup kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Chelsea, Graham Potter'ı göreve getirdi fakat kötü gidişatı durduramadı.

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