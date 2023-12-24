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Spor

Chelsea'de kötü gidişat durmuyor!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Wolverhampton'a konuk olduğu maçı 2-1 kaybetti.

AA24 Aralık 2023 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Chelsea'de kötü gidişat durmuyor!
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Wolverhampton, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Chelsea, 18. hafta mücadelesinde Wolverhampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3. dakikada Matt Doherty atarken, başkent temsilcisinin tek golünü 90+6. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.

Nkunku, Chelsea formasıyla çıktığı ilk Premier Lig maçında rakip fileleri havalandırdı.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda üst üste 4, toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı.

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