Chelsea'de Maresca sonrası aday Farioli

Sezon başında Ajax'tan ayrılarak Porto'nun başına geçen Francesco Farioli, ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın 15'ini kazanırken 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Mavi beyazlılar, 46 puanla zirvede yer alırken, en yakın rakibi Sporting'e 5 puan fark attılar.

Porto'ya tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşatan Francesco Farioli dikkatleri çekmeyi başarı. 36 yaşındaki teknik direktör, İngiliz devi ile anılmaya başladı.

Telegraph'ın haberine göre Chelsea, yollarını ayırdığı Enzo Maresca'nın yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'yi düşünüyor.

İngiliz devi, Farioli ile anlaşması durumunda Porto'ya 20 milyon euroluk bonservis ücreti ödemek zorunda olacak.

Teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayan İtalyan çalıştırıcı sırasıyla Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı.