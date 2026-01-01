İSTANBUL 3°C / 0°C
Spor

Chelsea'de Maresca sonrası aday Farioli

Enzo Maresca ile yollarını ayıran Chelsea yeni teknik direktör arayışına girdi. İngiliz devinin listesinde Porto'da başarılı bir sezon geçiren Francesco Farioli'nin olduğu öğrenildi.

1 Ocak 2026 Perşembe 21:10
Chelsea'de Maresca sonrası aday Farioli
Sezon başında Ajax'tan ayrılarak Porto'nun başına geçen Francesco Farioli, ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın 15'ini kazanırken 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Mavi beyazlılar, 46 puanla zirvede yer alırken, en yakın rakibi Sporting'e 5 puan fark attılar.

Porto'ya tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşatan Francesco Farioli dikkatleri çekmeyi başarı. 36 yaşındaki teknik direktör, İngiliz devi ile anılmaya başladı.

Telegraph'ın haberine göre Chelsea, yollarını ayırdığı Enzo Maresca'nın yerine Strasbourg Teknik Direktörü Liam Rosenior ve Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli'yi düşünüyor.

İngiliz devi, Farioli ile anlaşması durumunda Porto'ya 20 milyon euroluk bonservis ücreti ödemek zorunda olacak.

Teknik direktörlük kariyerine Karagümrük'te başlayan İtalyan çalıştırıcı sırasıyla Alanyaspor, Nice, Ajax ve Porto'yu çalıştırdı.

