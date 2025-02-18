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Spor

Chelsea'de Palmer paniği! Takımdan ayrılabilir

Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa Cole Palmer için gelecek teklifleri değerlendirmek zorunda kalacak.

Haber Merkezi18 Şubat 2025 Salı 20:41 - Güncelleme:
Chelsea'de Palmer paniği! Takımdan ayrılabilir
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Chelsea, yaz aylarında Cole Palmer için gelecek teklifleri değerlendirmek zorunda kalabilir.

Team Talk'ta yer alan habere göre, Palmer ve bazı oyuncuların sözleşmelerinde Şampiyonlar Ligi katılım için özel bir madde bulunuyor.

Chelsea'nin bu nedenle sezon sonunda Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda Palmer için gelecek teklifleri dinlemek zorunda kalacağı belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de bu sezon 28 maçta süre bulan Palmer, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Cole Palmer'in Chelsea ile 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TAKIMIN DURUMU

Chelsea, şu anda Premier Lig'de 25 maç sonunda topladığı 43 puanla altıncı sırada yer alıyor. Enzo Maresca'nın ekibi, ligi bu sıralamada bitirirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak.

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