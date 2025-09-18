İSTANBUL 24°C / 16°C
Chelsea'de Sterling ve Disasi için kadro dışı kararı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca, planları arasında yer almayan Raheem Sterling ve Axel Disasi'yi kadro dışı bıraktı.

Chelsea'de Sterling ve Disasi için kadro dışı kararı
Premier Lig'e 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak başlayan Chelsea'de sular durulmuyor.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın planlarında yer almayan Raheem Sterling ve Axel Disasi, A takım antrenmanlarından ayrı çalıştırılıyor.

STERLING VE DISASI KADRO DIŞI

Yeni sezon öncesinde teknik direktör Enzo Maresca'nın kadroda düşünmediği Sterling ve Disasi A takım ile antrenmanlara çıkmıyor.

PFA'DAN ADIM GELDİ

Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Chelsea'nin kadro dışı bıraktığı Raheem Sterling ve Axel Disasi'nin durumuyla ilgili kulüple görüşmeler yürütüyor.

PFA OYUNCULARIN TARAFINDA

Mevcut durumda bu iki oyuncu, teknik direktör Enzo Maresca'nın planlarında yer almadıkları için A takım antrenmanlarından ayrı çalışıyor. PFA, oyuncuların A takımda görev almasalar da en iyi seviyede çalışabilecekleri koşulların sağlanmasını istiyor.

