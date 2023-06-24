Chelsea'de yaprak dökümü yaşanıyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea'de Mateo Kovacic Manchester City ile anlaşırken, Arsenal de Kai Havertz'i kadrosuna katmak üzere...

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Habere göre Mateo Kovacic, Manchester City için sağlık kontrolünden geçti. Anlaşma kısa süre içinde açıklanacak. City, Hırvat oyuncu için Londra ekibine bonuslarla birlikte 35 milyon euro ödeyecek.

HAVERTZ, ARSENAL'E GİDİYOR!

Chelsea'nin bir diğer yıldızı Kai Havertz'in ise Arsenal'e transfer olacağı belirtildi.

Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı. Arsenal, Havertz için Chelsea'ye 75 milyon euro bonservis ücreti verecek.