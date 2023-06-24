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Spor

Chelsea'de yaprak dökümü yaşanıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Takımın yıldızları Mateo Kovacic ve Kai Havertz İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

24 Haziran 2023 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
Chelsea'de yaprak dökümü yaşanıyor
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea'de Mateo Kovacic Manchester City ile anlaşırken, Arsenal de Kai Havertz'i kadrosuna katmak üzere...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Habere göre Mateo Kovacic, Manchester City için sağlık kontrolünden geçti. Anlaşma kısa süre içinde açıklanacak. City, Hırvat oyuncu için Londra ekibine bonuslarla birlikte 35 milyon euro ödeyecek.

HAVERTZ, ARSENAL'E GİDİYOR!

Chelsea'nin bir diğer yıldızı Kai Havertz'in ise Arsenal'e transfer olacağı belirtildi.

Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı. Arsenal, Havertz için Chelsea'ye 75 milyon euro bonservis ücreti verecek.

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