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Chelsea'de Zidane sesleri

Chelsea'nin Maurizio Sarri ile yollarını ayıracağı ve yerine Zinedine Zidane'ı getireceği iddia edildi.

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Premier Lig'de son olarak Manchester City'ye 6-0 mağlup olan Chelsea'de sular durulmuyor. Sezona iyi başlangıç yapmasına karşın son dönemde alınan kötü sonuçlar sebebiyle eleştirilerin odak noktası olan Maurizio Sarri için flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea yönetimi, Maurizio Sarri ile yolları ayırıp yerine Zinedine Zidane'ı getirmeyi planlıyor.
 
Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Eden Hazard'ın da Zidane'ın gelmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararından vazgeçme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
 
Zinedine Zidane, Real Madrid'de üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra geçen sezon sonunda görevinden ayrıldı.
 
(Sporx)
 

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