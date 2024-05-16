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Spor

Chelsea'den Avrupa yolunda kritik galibiyet!

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Chelsea, Premier Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Brighton'ı 2-1 mağlup ederek puanını 60'a yükseltti.

16 Mayıs 2024 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Chelsea'den Avrupa yolunda kritik galibiyet!
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Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Chelsea deplasmanda konuk olduğu Brighton'u 2-1 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Cole Palmer ve 64. dakikada Christopher Nkunku, Brighton'un golünü 90+8. dakikada Danny Welbeck kaydetti.

Chelsea'de Reece James 88. dakikada VAR'ın uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

Chelsea'nin yıldız oyuncusu Cole Palmer bu golle birlikte Premier Lig'deki 22. golünü kaydetti.

Londra ekibi bu galibiyetle puanını 60'a yükseltirken, Brighton ise 48 puanda kaldı.

Chelsea ligin son haftasında sahasında Bournemouth'u konuk ederken, Brighton da sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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