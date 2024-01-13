Chelsea'den bir ilk! Üst üste 3. galibiyet

Premier Lig 21. hafta maçında Chelsea, sahasında Fulham ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45+4. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti.

Mauricio Pochettino'nun öğrencileri bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. MArco Silva'nın takımı Fulham ise Arsenal galibiyeti sonrası yara aldı.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 31'e çıkardı. Fulham ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Fulham ise Everton'u ağırlayacak!