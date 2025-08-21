İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Chelsea'den Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson açıklaması

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca Premier Lig'de West Ham United ile oynayacakları maç öncesi Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson'ın takımdaki geleceği hakkında konuştu.

21 Ağustos 2025 Perşembe 17:43
Chelsea'den Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson açıklaması
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, ligde West Ham United ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Maresca, maç öncesi yaptığı açıklamada, Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson için ayrılık mesajı verdi.

Enzo Maresca, "Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson, takımdan ayrı antrenman yapıyorlar ve West Ham United maçında kadroda yer almayacaklar. 1 Eylül'den sonra bizimle kalacaklar mı, göreceğiz. Bir çözüm bulmaları daha iyi olur çünkü daha mutlu olurlar." dedi.

Nkunku'nun adı son dönemde Bayern Münih ile anılıyor. Bayern Münih, Nkunku ile birlikte Jackson'ın adını da gündeme alırken Nicolas Jackson için son olarak Premier Lig'den Aston Villa devreye girmişti.

