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Spor

Chelsea'den Dusan Vlahovic için astronomik transfer teklifi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Juventus'un golcü coyuncusu Dusan Vlahovic için 60 milyon euroluk teklifte bulundu.

2 Temmuz 2023 Pazar 20:20 - Güncelleme:
Chelsea'den Dusan Vlahovic için astronomik transfer teklifi
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İngiltere Premier Lig'de transferin hızlı takımlarından Chelsea, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic için 60 milyon euroluk teklifte bulundu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, bu kez radarına Juventus'un Sırp yıldızı Dusan Vlahovic'i aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Chelsea, 23 yaşındaki golcü için İtalyan ekibine 60 milyon euroluk teklifte bulunduğu buna karşın Juventus'un bu teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiği belirtildi.

Çizme ekibi Vlahovic için yeterli bonservisin ödendiği takdirde satmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Ocak 2022'de Fiorentina'dan 81 milyon euro'ya transfer edilen Sırp yıldızın Juventus ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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