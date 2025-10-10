İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8322
  • EURO
    48,4157
  • ALTIN
    5327.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea'den Enzo Fernandez kararı

Chelsea, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i uzun vadeli planlarının merkezinde tutmak istiyor. Real Madrid'in ilgisine rağmen Maviler, 24 yaşındaki yıldızdan yalnızca 138 milyon avrodan başlayan teklifler gelirse ayrılığı değerlendirecek.

Haber Merkezi10 Ekim 2025 Cuma 08:24 - Güncelleme:
Chelsea'den Enzo Fernandez kararı
ABONE OL

Chelsea, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i kulübün geleceği açısından kilit bir isim olarak görüyor. TEAMtalk'ın haberine göre İngiliz ekibi, Arjantinli yıldızın performansından son derece memnun ve onu kadroda tutma konusunda kararlı.

Ancak haberde, 24 yaşındaki futbolcu için 138 milyon avronun üzerinde teklifler gelmesi durumunda Maviler'in bunu masaya yatırabileceği belirtildi. Real Madrid'in Fernandez'e yoğun ilgi gösterdiği, ancak bu yüksek bedeli ödemeye sıcak bakmadığı da ifade edildi.

Ocak 2023'te Chelsea'ye katılan Enzo Fernandez, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkıp 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.