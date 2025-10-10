Chelsea'den Enzo Fernandez kararı

Chelsea, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i kulübün geleceği açısından kilit bir isim olarak görüyor. TEAMtalk'ın haberine göre İngiliz ekibi, Arjantinli yıldızın performansından son derece memnun ve onu kadroda tutma konusunda kararlı.

Ancak haberde, 24 yaşındaki futbolcu için 138 milyon avronun üzerinde teklifler gelmesi durumunda Maviler'in bunu masaya yatırabileceği belirtildi. Real Madrid'in Fernandez'e yoğun ilgi gösterdiği, ancak bu yüksek bedeli ödemeye sıcak bakmadığı da ifade edildi.

Ocak 2023'te Chelsea'ye katılan Enzo Fernandez, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkıp 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor.