İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea'den FA Cup'ta 5 gollü tur

Chelsea, FA Cup 3. turunda deplasmanda Charlton Athletic'i 5-1 mağlup ederek tur atladı.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 01:27 - Güncelleme:
Chelsea'den FA Cup'ta 5 gollü tur
ABONE OL

Chelsea, yeni teknik direktörü Liam Rosenior yönetimindeki ilk maçında FA Cup 3. Turu'nda çıktı. Championship ekibi Charlton Athletic ile deplasmanda karşılaşan Chelsea, maçı 5-1 kazandı ve tur atladı.

Deplasmanda Chelsea'ye turu getiren golleri 45. dakikada Jorrel Hato, 50. dakikada Tosin Adarabioyo, 62. dakikada Marc Guiu Paz, 90. dakikada Pedro Neto ve 90+3. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez kaydetti.

Charlton Athletic'in tek golü 57. dakikada Miles Leaburn'den geldi.

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Chelsea kalecisi Filip Jörgensen, Charlton Athletic karşısında 90 dakika görev yaptı.

  • Chelsea FA Cup
  • Charlton Athletic
  • Deplasman galibiyeti

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.