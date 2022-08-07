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Spor

Chelsea'den Frenkie de Jong hamlesi

İngitere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong ile ilgilendiği iddia edildi.

7 Ağustos 2022 Pazar 19:05 - Güncelleme:
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Chelsea'nin, Barcelona forması giyen Frenkie de Jong ile ilgilendiği öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberde, Londra temsilcisinin, Hollandalı futbolcunun transferi için Barcelona ile görüşme yaptığı aktarıldı.

RESMİ TEKLİF İÇİN BEKLEME KARARI

Ancak Chelsea'nin 25 yaşındaki futbolcunun takıma gelmek istediğinden emin olana kadar resmi teklifte bulunmayacağı ifade edildi. İngiliz ekibinin, Raphinha ve Jules Kounde yaşanan başarısızlık nedeniyle je Jong için böyle bir tutum sergilediği kaydedildi.

DİĞER TALİBİ MANCHESTER UNITED

Öte yandan başarılı orta saha oyuncusunun ise Chelsea'nin bu ilgisine rağmen Barcelona'da kalmaktan yana düşüncesinin olduğu belirtildi.

Frenkie de Jong'un adı uzun süredir bir başka İngiliz ekibi Manchester United ile anılıyor.

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