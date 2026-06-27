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Spor

Chelsea'den Granit Xhaka hamlesi

Chelsea'nin, Enzo Fernandez'in ayrılık ihtimaline karşı Granit Xhaka'yı gündemine aldığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2026 Cumartesi 19:35 - Güncelleme:
Chelsea'den Granit Xhaka hamlesi
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İngiliz devi Chelsea, önceki senelere göre bu yaz transferde sessiz takımlardan biri oldu.

Chelsea'de Marc Cucurella takımdan ayrılırken, Enzo Fernandez'in de kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.

Yeni teknik direktör Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in ayrılık ihtimaline karşılık Sunderland forması giyen Granit Xhaka'yı istedi.

XABI ALONSO 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İtalyan basınına göre Bayern Leverkusen'den eski oyuncusunu isteyen Alonso için Chelsea, 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

SÖZLEŞMESİ

33 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sunderland'deki sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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