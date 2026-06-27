Chelsea'den Granit Xhaka hamlesi

İngiliz devi Chelsea, önceki senelere göre bu yaz transferde sessiz takımlardan biri oldu.

Chelsea'de Marc Cucurella takımdan ayrılırken, Enzo Fernandez'in de kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.

Yeni teknik direktör Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in ayrılık ihtimaline karşılık Sunderland forması giyen Granit Xhaka'yı istedi.

XABI ALONSO 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İtalyan basınına göre Bayern Leverkusen'den eski oyuncusunu isteyen Alonso için Chelsea, 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

SÖZLEŞMESİ

33 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sunderland'deki sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.