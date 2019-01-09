Chelsea'den Higuain bombası

Londra ekibinin hedefinde Milan'da istenilen performansı sergileyemeyen Gonzalo Higuain var. Sezon başında Juventus'tan Milan'a transfer olan Arjantinli golcü Milano ekibinde istenilen performansı sergileyemedi.

Chelsea teknik direktörü Sarri de daha önce Napoli'de çalıştırdığı eski öğrencisini yeniden takımında görmek istiyor. Chelsea'nin bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

(Beinsports)