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Spor

Chelsea'den iki genç yetenek için 74,4 milyon euro

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Sporting forması giyen iki genç futbolcu Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu 74,4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
Chelsea'den iki genç yetenek için 74,4 milyon euro
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İngiltere ekibi Chelsea, Portekiz'in Sporting takımından genç futbolcular Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu transfer etti.

Sporting Kulübü, Portekizli oyuncular Quenda ve Essugo'nun 74,4 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olduğunu duyurdu.

Quenda'nın 2025-2026 sezonu tamamlandıktan sonra Chelsea kadrosuna katılacağı, Essugo'nun ise sezon sonuna kadar Las Palmas'ta kiralık olarak oynamaya devam edeceği belirtildi.

Bu sezon Sporting'de 44 maça çıkan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Quenda, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Las Palmas'ta 17 kez forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Essugo ise bir gol kaydetti.

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