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Spor

Chelsea'den kaleye Pickford hamlesi!

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Chelsea, kaleci transferi için hedefi belirledi. Londra ekibi, Everton ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Jordan Pickford'u renklerine bağlamak istiyor.

1 Mayıs 2024 Çarşamba 21:04 - Güncelleme:
Chelsea'den kaleye Pickford hamlesi!
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Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Chelsea yeni hedefini belirledi.

GÖZLER EVERTON'UN KAPTANINDA

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Everton'ın kaptanı Jordan Pickford'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında bu sezon kaleci konusunda yüzü gülmeyen Chelsea'nin, 30 yaşındaki İngiliz kaleci için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Ayrıca Everton'un, Finansal Fair-Play'den kurtulmak için gelecek tekliflere sıcak bakacağı da söylendi.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 39 resmi maça çıkan Jordan Pickford bu karşılaşmalarda 51 gol yerken, 13 kez kalesini gole kapattı.

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