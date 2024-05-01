Chelsea'den kaleye Pickford hamlesi!

Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve gelecek sezonun çalışmalarına hız veren Chelsea yeni hedefini belirledi.

GÖZLER EVERTON'UN KAPTANINDA

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Everton'ın kaptanı Jordan Pickford'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında bu sezon kaleci konusunda yüzü gülmeyen Chelsea'nin, 30 yaşındaki İngiliz kaleci için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Ayrıca Everton'un, Finansal Fair-Play'den kurtulmak için gelecek tekliflere sıcak bakacağı da söylendi.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 39 resmi maça çıkan Jordan Pickford bu karşılaşmalarda 51 gol yerken, 13 kez kalesini gole kapattı.