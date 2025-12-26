İSTANBUL 9°C / 3°C
Spor

Chelsea'den Morgan Rogers bombası

Aston Villa formasıyla parlayan Morgan Rogers, Premier Lig devlerini peşine taktı. Chelsea, yıldız forveti yeniden radarına aldı.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Premier Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aston Villa'nın forveti Morgan Rogers, transfer piyasasının sıcak isimlerinden biri hâline geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Chelsea, 2026 yazında kulüpten ayrılma ihtimali bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.

Romano, Rogers'ın kısa süre önce Aston Villa ile sözleşme uzatmasına rağmen, transfer ihtimalinin tamamen kapanmadığını vurguladı. Genç forvetin performansı birçok üst düzey kulüp tarafından izleniyor.

Haberde, Rogers'ın Ocak 2026'da takımdan ayrılmasının beklenmediği, ancak yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte seçeneklerin masaya yatırılabileceği ifade edildi.

