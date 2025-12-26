Chelsea'den Morgan Rogers bombası

Premier Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aston Villa'nın forveti Morgan Rogers, transfer piyasasının sıcak isimlerinden biri hâline geldi. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Chelsea, 2026 yazında kulüpten ayrılma ihtimali bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.

Romano, Rogers'ın kısa süre önce Aston Villa ile sözleşme uzatmasına rağmen, transfer ihtimalinin tamamen kapanmadığını vurguladı. Genç forvetin performansı birçok üst düzey kulüp tarafından izleniyor.

Haberde, Rogers'ın Ocak 2026'da takımdan ayrılmasının beklenmediği, ancak yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte seçeneklerin masaya yatırılabileceği ifade edildi.