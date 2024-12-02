Chelsea'den Mykhaylo Mudryk kararı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 23 yaşındaki Ukraynalı oyuncusu Mykhaylo Mudryk hakkında kararını verdi.

Chelsea, Ukraynalı yıldızı Mudryk'in Ocak transfer döneminde kulüpten ayrılabileceğini kulüplere resmen bildirdi. Stamford Bridge'de bekleneni veremeyen Mudryk'in, özellikle Newcastle United, Crystal Palace ve Barcelona'nın radarında olduğu öğrenildi.

KİRALIK TRANSFER SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

CaughtOffside'a konuşan kaynaklar, Chelsea'nin 23 yaşındaki futbolcusu için kiralık transfer seçeneğini öncelikli çözüm olarak gördüğünü belirtti. Ancak, Londra ekibi Mudryk'i satmaya da açık. Oyuncunun bonservis bedelinin 40 milyon sterlin civarında belirlendiği ifade edildi.

NEWCASTLE'IN İLGİSİ YOĞUN

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un Mudryk'e büyük hayranlık duyduğu ve hücum hattını güçlendirmek adına bu transferi ciddi şekilde değerlendirdiği bildirildi. Newcastle'ın kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayabileceği öngörülüyor.

DİĞER TALİPLER: CRYSTAL PALACE VE BARCELONA

Crystal Palace da Mudryk için devreye girmiş durumda. Öte yandan, Barcelona'nın genç oyuncuyu yeniden parlatma potansiyeline inandığı ve bu nedenle transferi düşündüğü ifade ediliyor.

CHELSEA'DE YENİDEN YAPILANMA

Teknik direktör Enzo Maresca'nın yaz döneminden itibaren radikal kararlar aldığı biliniyor. Ben Chilwell, Raheem Sterling ve Trevoh Chalobah gibi önemli isimler, Maresca'nın planlarında yer almayan oyuncular arasında. Şimdi ise Mykhailo Mudryk de bu listeye eklendi.