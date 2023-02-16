İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8444
  • EURO
    20,1618
  • ALTIN
    1110.93
  • BIST100
    5008.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Chelsea'den Neymar hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Neymar için kulübü PSG ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

16 Şubat 2023 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Chelsea'den Neymar hamlesi
ABONE OL

Avrupa'da ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Chelsea şimdiden yine çok ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Chelsea, çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. PSG ile yapılan özel görüşme ortaya çıktı. Bu hamle ile İngiliz ekbinin yeni sezonda daha çok konuşulacak transfere imza atacağı öğrenilirken, taraftarların bu hamleler karşısında bir hayli heyecanlı olduğu ifade edildi.

NEYMAR İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME

ESPN'in haberine göre; PSG'nin Başkanı Nasser bin Ghanim El-Khelaifi ve Chelsea'nin ortak sahibi Todd Boehly, Neymar'ın olası transferini görüşmek üzere Paris'te gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. PSG'de bu sezon Neymar, 17 gol ve 16 asistlik performansa imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.