Chelsea'den Neymar hamlesi

Avrupa'da ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Chelsea şimdiden yine çok ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Chelsea, çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. PSG ile yapılan özel görüşme ortaya çıktı. Bu hamle ile İngiliz ekbinin yeni sezonda daha çok konuşulacak transfere imza atacağı öğrenilirken, taraftarların bu hamleler karşısında bir hayli heyecanlı olduğu ifade edildi.

NEYMAR İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME

ESPN'in haberine göre; PSG'nin Başkanı Nasser bin Ghanim El-Khelaifi ve Chelsea'nin ortak sahibi Todd Boehly, Neymar'ın olası transferini görüşmek üzere Paris'te gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. PSG'de bu sezon Neymar, 17 gol ve 16 asistlik performansa imza attı.