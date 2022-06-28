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Spor

Chelsea'den Raheem Sterling hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Raheem Sterling için Manchester City ile temasa geçtiği iddia edildi.

28 Haziran 2022 Salı 00:51 - Güncelleme:
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Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının ardından yeni bir döneme giren Premier Lig devi Chelsea, transferde büyük hamleler yapmaya hazırlanıyor.

BBC'de yer alan habere göre Chelsea, Raheem Sterling için Manchester City ile temasa geçti. Chelsea'nin 27 yaşındaki oyuncu için henüz bir teklifte bulunmadığı belirtilirken, kısa süre içerisinde resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.

STERLİNG SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncu ise kesin kararını vermedi ancak seçeneklerini gözden geçiriyor. Mümkün olduğu kadar çok forma şansı bulmayı talep eden Sterling, kupalar kazanacak bir takımda kilit rolde yer almak istiyor.

TODD BOEHLY'İN İLK BÜYÜK TRANSFERİ OLABİLİR

Raheem Sterling, Chelsea kulübünün yeni sahibi Todd Boehly döneminin ilk büyük transferi olabilir. İngiliz yıldız Boehly'in transfer hedefleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'ye transfer olan Sterling, geçtiğimiz sezon 47 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

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