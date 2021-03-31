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  • Chelsea'den rekor menajer ücreti! İlk sırada...
Spor

Chelsea'den rekor menajer ücreti! İlk sırada...

İngiltere Premier Lig'de son bir yılda transferlerde oyuncu menajerlerine en çok ücret ödeyen kulüp, 35 milyon sterlinle Chelsea oldu.

AA31 Mart 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 18:48
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İngiltere Futbol Federasyonu, 2020 Şubat ile 2021 Şubat tarihleri arasındaki bir yıl dönemde, Premier Lig ekiplerinin transferde oyuncu menajerlerine yaptığı ödemelerin miktarını duyurdu.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşlayan futbol piyasasına rağmen bir yıl içinde menajerlere toplam 272 milyon sterlinin üzerinde ödeme yaparak önceki yılın miktarını (263 milyon sterlin) geride bıraktı.

Geçen yaz transfer sezonunda kadrosuna Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Edouard Mendy ve Thiago Silva gibi önemli oyuncuları katan Chelsea, bir yılda futbolcu menajerlerine 35 milyon sterlinin üzerinde ücret ödeyerek bu alanda zirvede yer aldı.

Oyuncu temsilcilerine yapılan ödemede Chelsea'yi, 30,1 milyon sterlinle Manchester City, 29,8 milyon sterlinle Manchester United takip etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

KulüpMenajer ücretleri (milyon sterlin)
Chelsea35,247,822
Manchester City30,174,615
Manchester United29,801,555
Liverpool21,652,589
Tottenham16,520,177
Arsenal16,462,480
Everton14,071,886
Wolverhampton12,598,466
Leicester City12,518,018
Newcastle United11,349,953
West Ham United9,689,567
Fulham9,347,927
Aston Villa8,928,343
Brighton and Hove Albion7,496,038
Sheffield United7,081,018
Leeds United7,034,943
Southampton6,804,154
Crystal Palace6,760,093
Burnley4,458,520
West Bromwich Albion4,222,059
Toplam272,220,223

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