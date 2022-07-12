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Spor

Chelsea'den Serge Gnabry atağı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

12 Temmuz 2022 Salı 19:06 - Güncelleme:
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Chelsea, Raheem Sterling'in yanı sıra hücum hattına bir ekleme daha yapmak istiyor. Hakim Ziyech'in Milan'a kiralık olarak gitmesi beklenirken hücum hattına ilk aday olarak Leeds'ten Raphinha gösteriliyor. Fakat Raphinha transferindeki yarış da Serge Gnabry ismini öne çıkarmış durumda.

Telegraph'un haberine göre Barceloan, Raphinha transferinde daha avantajlı konumda. Nitekim Brezilyalı yıldız da Barcelona'ya gitmek istiyor. Chelsea Menajeri Thomas Tuchel de Raheem Sterling dışında hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda Chelsea, Bayern Münih'ten Serge Gnabry'yi listesine ekledi. Daha önce İngiltere'de Arsenal forması giyen ve 1 sezon da West Bromwich'te kiralık oynayan Serge Gnabry, sonrasında gittiği Almanya Bundesliga'da Werder döneminin ardından Bayern Münih ile yıldızlaşmayı başarmıştı. Gnabry'nin 6 yıl sonra Chelsea formasıyla yeniden Premier Lig'e dönebileceği ifade edilmekte.

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